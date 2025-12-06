Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Kontrol Görevlileri, ilçe genelinde kasaplar, şarküteriler, lokantalar ve çeşitli perakende gıda satış işletmelerinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve tazelik durumu, etiketleme ve izlenebilirlik bilgilerinin doğruluğu, iş yeri hijyen şartları, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve sıcaklık kontrolleri ile çalışanların kişisel hijyen kuralları detaylı şekilde değerlendirildi.

İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, işletmelerin mevzuata uygun hizmet vermesine destek olmak amacıyla kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin gıda güvenliği çalışmalarına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi