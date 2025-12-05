Çorum’un Mecitözü İlçesi Karacaören Köyü’nden Veli Bozkurt vefat etti.

Merhum Şakir (Rami) ve merhume Pelvari Bozkurt’un oğlu, Hüseyin, Sadullah ve Meryem’in kardeşi, Sorkoğlan Köyü Dermeği İzmir Şubesi önceki dönem başkanı Hasan Erdoğdu’nun eşinin ağabeyi olan Veli Bozkurt, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi İzmir – Karşıyaka’da Soğukkuyu Camiinden alınarak Çoğançay Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA