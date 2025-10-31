Mecitözü Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında, ilçe genelinde eğitim gören 400 öğrenciye trafik bilinci kazandırmak amacıyla “Mobil Trafik Eğitim Tırı” ile trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Mecitözü’nde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Programda öğrencilere Temel Trafik Kuralları, yaya güvenliği, araç içinde emniyet kemeri kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları gibi konularda bilgi verildi.

Ayrıca ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik Uygulamalı Trafik Eğitimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda öğrenciler, özel olarak tasarlanmış mini parkurda yaya geçidi, trafik ışığı ve levhalar eşliğinde güvenli geçiş uygulamaları yaptı.

Eğitim TIR’ının ilçeye gelmesi öğrencilerde büyük heyecan yarattı. Katılımcı öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanmasının, ilerleyen yıllarda trafik kazalarının azaltılmasında büyük rol oynayacağını vurguladı.

Mecitözü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitime katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi: “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle ilçemize gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı aracılığıyla 400 öğrencimize trafik bilinci kazandırmak adına eğitim verilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın trafik kurallarını erken yaşta öğrenmesi, güvenli bir toplum oluşturmanın temel adımlarındandır. Eğitim faaliyetlerinde emeği geçen İlçe Emniyet Amirliğimiz personeline teşekkür ederiz.”

