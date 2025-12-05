Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Ali Leylek, eşi Arife Leylek ve kardeşi Aylin Leylek, Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği yönetimi tarafından ziyaret edildi. 3 engellinin bir çatı altında yaşadığı Leylek ailesinin ziyaret edilmesi, oldukça anlamlıydı.

Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz’a ziyarette Sayman Ali Topçu ve Dernek Sekreteri Murat Uysal eşlik etti. Leylek ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Hikmet Yavuz, “Hepimizin gelecekte birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım...” dedi.

Leylek ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine teşekkür etti.

