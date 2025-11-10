Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin sevilen simalarından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden Hasbi Bilgin vefat etti.

CHP Mecitözü eski İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi, kahveci esnafı Hasbi Bilgin aynı zamanda CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin’in de amcası idi. Bilgin’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Mecitözü merkez Merkez Büyük Camide kılınacak cenaze namazının ardından Mescit Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR