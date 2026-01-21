Mecitözü Belediyesi ile yetkili sendika Belediye-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, sürecin uzlaşıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, başta Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar olmak üzere, görüşmeler sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mehmet Şen açıklamasında, “Bu süreçte bizlere güvenerek destek veren tüm işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin başta sendikamıza, belediyemize ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte belediye çalışanlarının mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlanması hedeflenirken, çalışma barışının güçlendirilmesi ve kurumsal uyumun artırılması amaçlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi