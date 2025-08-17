Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyünde, 1994 yılında Şırnak’ta askerlik görevini yaparken şehit düşen Komando Er Osman Aydoğdu için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı programa Çorum protokolünden önemli isimler de katıldı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım ve Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman da katılım sağladı. Katılımcılar, şehit Osman Aydoğdu’nun ailesiyle yakından ilgilenerek taziyelerini iletti.

24 yaşında, 15 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Osman Aydoğdu’nun anısına düzenlenen bu anlamlı programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Köy halkı da programa yoğun ilgi gösterdi.

Mevlid programının ardından protokol üyeleri, bölgedeki önemli dini ziyaret yerlerinden biri olan Elvançelebi Türbesi’ni ziyaret etti.

Muhabir: Haber Merkezi