Çorum’un Mecitözü ilçesi Hıdırlık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Cengiz Özyurt, hayatını kaybetti.

Merhum Hüseyin Bayrak’ın damadı, Dönüş Özyurt (Bayrak)’ın eşi, Kamuran Bayrak ve Nail Bayrak’ın eniştesi olan Cengiz Özyurt için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.

Merhumun cenaze namazı, Zeytinburnu Seyitnizam Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Özyurt, daha sonra Ayazağa Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Aile, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi