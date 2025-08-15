KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, iktidarın 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleri ile 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif ettiğini dile getirdi.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORLAR”

Hükümetin bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istediğini bildiren Nevzat Veldet, “Belli ki geride bıraktığımız 7 dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde oynayan konfederasyon önce itiraz edecek ama en ufak eylemde bulunmayacak, grev hakkını kullanmayacak, bir ihtimal taban tepkisini bloke etmek için geçen dönemde olduğu gibi noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve hakem heyeti eliyle iktidarın teklifi büyük oranda kabul edilecek. Böylece hem iktidar hem yandaş konfederasyon tepkileri minimalize ederek iki yıl daha kamu emekçileri ve emeklilerini açlık ve sefalete mahkûm edecekler.” ifadesini kullandı.

“SEFALET SÖZLEŞMESİ!”

Bu masadan memurlar lehinde bir şey çıkmayacağını öngörmek için kâhin olmaya gerek olmadığını belirten Veldet, şunları söyledi: “Sadece son iki dönemde yaşananlar dahi nasıl bir sonla karşılaşacağımızı görmek için yeterlidir. Bakmayın siz yandaşın 2026 yılı için %88, 2027 yılı için %46 zam istediğine, sonuçta hangi teklifin altına imza atacaklar ya da hakem eliyle hangi artışa razı olacaklar ona bakın”

“TEKLİFLE ANCAK

MÜCADELE EDİLİR”

“7 dönemdir yaptıkları uzlaşmanın sonuçları ortada iken yeni bir uzlaşmanın daha fazla sefalet ve yoksulluk olacağı çok açıktır” diyen Veldet sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teklifle uzlaşma değil ancak mücadele edilir. Masadaki konfederasyon ve sendikalar, eğer kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak istiyorsanız yapacağınız şey bellidir. Yıllardır kamu emekçilerinin en temel sorunları olan; İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, ilave seyyanen ödenek tutarının çalışanların taban aylığına, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, mülakatın kaldırılması Başlıklarını görmeyen, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi ile dalga geçen tekliflerin altına imza koymayın. Aksi takdirde hepimiz kaybetmeye devam edeceğiz. Sizler ise tarihe büyük büyük laflar edip bu kayıpların altına imza koyanlar olarak geçeceksiniz.”

EMEKÇİLERE ÇAĞRI

KESK olarak her zaman olduğu gibi bugün de kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Nevzat Veldet, “Bunun için yetkinin asıl sahipleri olan sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini; İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret, Güvenceli İstihdam- Güvenli Gelecek, Demokratik- Adil Bir Çalışma Yaşamı, Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti ve tüm taleplerin hayat bulması için Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı için birlikte mücadele etmeye, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR