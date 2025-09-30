Sabancı Garden Düğün Salonunda düzenlenen yemekli baloda; genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar da şahitlik etti.

Sanatçıların canlı müziği eşliğinde halaylarla ve çeşitli oyunlarla renklenen düğün, oldukça coşkulu ve görkemli idi.

Düğüne Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin başkanları, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Gökgöz ve Boyraz ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi