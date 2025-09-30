Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Özgün Sağır, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Fatih Özçiftçi, Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Cumhur Cem Abbasoğlu, Van Bitlis Eczacı Odası Önceki Dönem Başkanı Uzm. Ecz. Hayrullah Fikret Barensel ve Mersin Eczacı Odası’ndan Ecz. Murat Yavrutürk, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ederek Erol Afacan ve yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette mesleğin geleceği, odaların ortak sorunları, çözüm önerileri ve örgütün güçlenmesine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri nedeni ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti üyeleri, oda başkanları ve meslek büyüklerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi