Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, Ağustos ayına kıyasla Eylül ayında 20.20 kompoze gübresi %2,1, DAP ve amonyum nitrat %1,3, amonyum sülfat %1,2 oranında arttı. ÜRE gübresinde ise %2,9 oranında düşüş görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre gübre fiyatlarında %31 ile %75 arasında artış yaşandı.

Mazot fiyatlarının yıllık %31,3 arttığını aktaran Bayraktar, besi yemi fiyatlarının yıllık %34,8, süt yeminin %30,6 arttığını; elektrik fiyatlarında %12,8, tarım ilaçlarında ise %14,9 artış kaydedildiğini belirtti.

ÜRETİCİ–MARKET FİYAT FARKI

Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla %335,5 ile patateste görüldüğünü açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Patatesteki fiyat farkını %308,7 ile kabak, %250,4 ile marul, %227,9 ile patlıcan ve %218,3 ile havuç takip etti. Üreticide 4 lira 38 kuruş olan patates markette 19 lira 8 kuruşa satıldı.”

Eylül ayında markette en çok fiyat artışı %65,1 ile marulda görüldü. Marulu %54 ile sivri biber, %38,8 ile kabak, %37,7 ile patates izledi. En çok fiyat düşüşü ise %42,7 ile limonda yaşandı.

Üretici tarafında ise fındık fiyatı %73,7 artarken, sivri biberde %70,1, kabakta %35,8, marulda %33, kuru incirde %29,4 artış kaydedildi. En çok fiyat düşüşü ise %26,9 ile limonda oldu.

Muhabir: Haber Merkezi

Bayraktar, fiyat değişimlerinin nedenlerini de şöyle açıkladı:“Fındıkta Nisan ayında yaşanan zirai don rekolteyi düşürdü, bu da fiyatları artırdı.Sivri biber ve kabakta sezon sonuna gelinmesi nedeniyle arz azaldı.Limonda ihracatın kayda bağlanması ve erkenci çeşitlerin hasadına başlanması fiyat düşüşünü beraberinde getirdi. Kuru fasulyede arz artışı fiyatların gerilemesine yol açtı.”