Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuğba Demirel, Türkiye’de üniversitelerin içinde bulunduğu tabloya dikkat çekti. Demirel, yükseköğretimin siyasi baskılar, ekonomik kriz ve liyakat erozyonu ile büyük bir çöküş yaşadığını ifade etti.

Demirel, “Üniversitelerimiz rant yuvalarına dönüştürülüyor, gençlik geleceksiz bırakılıyor. AKP iktidarı akademik özgürlüğü, bilimsel liyakati ve öğrencilerin yaşam hakkını gasp ediyor. Bu karanlığa teslim olmayacağız” dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 383 bin öğrencinin ekonomik nedenlerle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Demirel, EUROSTAT raporuna göre ise Türkiye’nin Avrupa’da üniversiteyi yarıda bırakan gençlerin oranında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Demirel, özellikle barınma sorununun öğrencileri çıkmaza sürüklediğini belirterek, “KYK yurtları yetersiz. İstanbul’da öğrencilerin sadece %6,3’ü yurtlarda kalabiliyor. Geri kalanlar fahiş kiralara ya da özel yurtlara mecbur bırakılıyor” dedi.

Üniversite mezunlarının da işsizlik ve düşük ücret kıskacında olduğunu söyleyen Demirel, “Gençler artık üniversite okumanın bir umut değil, işsizliğe açılan bir yol olduğuna inanıyor. OECD ve EUROSTAT verileri, Türkiye’nin üniversite mezunlarının gelir düzeyinde Avrupa’nın en alt sıralarında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

YÖK’ün 12 Eylül darbesinin ürünü olduğunu hatırlatan Demirel, kurumun bugün üniversiteler üzerinde baskı aracı haline geldiğini vurgulayarak, rektör atamalarının anayasaya aykırı şekilde yapıldığını ve akademik özerkliğin yok edildiğini söyledi.Demirel, “Üniversitelerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. YÖK kaldırılmalı, üniversiteler demokratik ve özerk hale getirilmelidir. Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunu çözülmeli, akademik ve idari personelin hakları insanca yaşama uygun hale getirilmelidir” dedi.