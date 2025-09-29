Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar’ın kızı Simge, Kamil Yeşildağ ile hayatını birleştiriyor.

Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar’ın kızı Simge, Kamil Yeşildağ ile nişan yüzüğü taktı. Seçkin - Atiye Yaşar’ın çiftinin kızları Simge ile Yasemin – Ramazan Yeşildağ çiftinin oğulları Kamil’in nişan yüzüğünü CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz takarken, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül ile davetlilerin katıldığı tören, coşku içerisinde tamamlandı.

ÇORUM HABER

