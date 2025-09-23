Açılış programına, Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile ilçe protokol üyeleri katıldı.

Çorum Defterdarı Erkan Ciğer’in konuşmasının ardından yapılan kurdele kesimiyle birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü resmen hizmete girdi.

Mecitözü Vergi Dairesi’nin açılmasıyla birlikte vatandaşların vergi işlemlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR