Güdek, merhum akademisyene gereken vefanın gösterilmediğini belirterek üniversite yönetimine çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Hilmi Demir’in ani vefatının yalnızca Çorum’da değil, tüm Türkiye’de derin üzüntüye neden olduğunu ifade eden Güdek, Demir’in hem ulusal hem de uluslararası akademik çevrelerde önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Terör ve radikalizm konularında yürüttüğü çalışmalarla devletin mücadelesine katkı sunduğunu belirten Güdek, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de bu kapsamda önemli projeler yürüttüğünü hatırlattı.

Açıklamasında üniversite yönetimine eleştiriler yönelten Güdek, “Terör ve radikalizm gibi kritik alanlarda çalışan bir akademisyene neden engel olunduğu kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır” ifadelerini kullandı. Demir’in görev sürecinde yaşadığı zorlukların emekliliğe giden süreci başlattığını öne süren Güdek, bu durumun da kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.



“TAZİYE SÜRECİ TEPKİ ÇEKTİ”

Güdek, Prof. Dr. Hilmi Demir’in vefatının ardından Hitit Üniversitesi tarafından zamanında bir taziye mesajı yayımlanmamasının kamuoyunda ciddi tepkiye yol açtığını belirtti. Vefattan dört gün sonra yapılan açıklamanın ise yetersiz bulunduğunu ifade eden Güdek, yaşananların “vefasızlık” olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Bu sürecin sorumlularının bulunduğunu belirten Güdek, Hitit Üniversitesi’nin yaşanan ihmallerin oluşturduğu olumsuz algıyı gidermek adına adım atması gerektiğini söyledi.

“İSMİ ÜNİVERSİTEDE YAŞATILMALI”

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak taleplerini de dile getiren Güdek, Prof. Dr. Hilmi Demir’in isminin Hitit Üniversitesi’nde yaşatılması gerektiğini ifade etti. Güdek, “Hocamızın isminin bu tartışmaların dışında tutulması ve hak ettiği değerin verilmesi adına üniversite yönetiminin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.