Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan portatif yüzme havuzları, yaz dönemi için öğrencilerin en büyük eğlencesi.

Çorum Belediyesi tarafından kentin dört farklı noktasına oluşturulan portatif yüzme havuzlarından kentte yaşayan 5-18 yaş arası öğrenciler hizmet alıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve yüzme becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar ve gençler havuzlardan faydalanıyor.

26 Haziran Çarşamba günü kentin 4 bir yanında; Aşıklar Tepesi Portatif Yüzme Havuzu, Tevfik Kış Spor Salonu Portatif Yüzme Havuzu, Cuma Pazarı Portatif Yüzme Havuzu ve Mehmet Akif Ersoy Okulu Portatif Yüzme Havuzu öğrencilerin hizmetine açıldı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan 4 çocuk annesi bir vatandaş ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan mahallelerine de ücretsiz portatif yüzme havuzu açılmasını talep etti.

Arabaları olmadığını ve 4 çocuğunun yüzmeyi öğrenmeyi istediğini aktaran vatandaş, “4 çocuk günlük TOKİ’den şehir içine otobüsle gidip gelse otobüs parasını nasıl karşılayacağız. Evimiz kira. Bizler üvey evlat mıyız bu ekonomik koşullarda nasıl sosyal çocuklar yetiştireceğiz? Kendinizi bizlerin yerine koyun. Birçok çocuk bizim çocuklarımız gibi mağdur. Başkanımızdan rica ediyoruz TOKİ Akkent’teki çocukları da sevindirsin.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ