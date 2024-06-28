Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan portatif yüzme havuzları, yaz dönemi için vatandaşlara hizmet vermeye başladı. “Yüzme bilmeyen kalmasın” sloganıyla oluşturulan portatif yüzme havuzları vatandaşların hizmetine ücretsiz sunuluyor.

Çorum Belediyesi tarafından kentin dört farklı noktasına oluşturulan portatif yüzme havuzları hizmet vermeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yüzme havuzlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yüzme havuzlarının Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye başladığını belirten Çağlar, “Ücretsiz portatif yüzme havuzları açılıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve yüzme becerilerinizi geliştirmek için size en yakın portatif yüzme havuzlarımıza bekliyoruz. Aşıklar Tepesi Portatif Yüzme Havuzu. Tevfik Kış Spor Salonu Portatif Yüzme Havuzu. Cuma Pazarı Portatif Yüzme Havuzu. Mehmet Akif Ersoy Okulu Portatif Yüzme Havuzu. Bilgi ve kayıtlar portatif yüzme havuzlarında” ifadelerini kullandı.