Çorum'da yaz tatiline giren öğrenciler Çorum Belediyesi'nin yaz okulları ile buluştu. Yaz spor okulları ve Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi'nin yaz dönemi kursları düzenlenen şölenle başladı. Yaz okulları açılış şöleni Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mini konser, halk oyunları ve spor aktivitelerinin yer aldığı şölene öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak bir yandan altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı yaparken diğer yandan da gençlerimizin daha güzel, daha donanımlı yetişmesi için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Gençlerimiz yaz tatilini sanatla, sporla geçirsinler diye yaz spor okullarımızı açıyoruz. 24 Haziran'da kayıtlarımızı açtık, bugün itibari ile yaklaşık 2 bin 300 öğrencimiz yaz okullarına kayıt oldu. 8 bölgedeki gençlik merkezimizde 80'in üzerinde eğitmen kadromuzla, birçok alanda öğrencilerimizin kendilerini gelişmesini sağlayacağız” dedi.



Programın devamında spor okullarına katılan öğrenciler tarafından sunulan gösteriler ve resim sergisi büyük beğeni topladı. Açılış şölenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Ak Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.