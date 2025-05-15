AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” halk buluşmalarının 4’ncüsü bugün (15 Mayıs 2025 Perşembe günü) saat 17.30’da Pir Baba Parkı’nda gerçekleştirilecek.

PROJELER ANLATILACAK

SORULAR CEVAP BULACAK

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programlarının 4. toplantısı Pir Baba Parkı’nda yapılacak. Belediye Başkanı Aşgın, Çorum Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verip, vatandaşların sorularını cevaplandıracak.

AŞGIN’DAN DAVET

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz ve güzel şehrimiz Çorum’u birlikte konuşacağımız buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi