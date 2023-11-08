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Bu virüslerin varlığı araştırmacılar tarafından onlarca yıldır bilinse de bilim insanları virüslerin konakçı durumda yardımcılarının boynuna yapışarak çoğaldığı ilk vakayı buldu. Maryland'deki bir araştırma ekibi, bir 'uydu' ve 'yardımcı' virüsü içeren bu süreci mikroskop altında izledi.

Maryland Üniversitesi, Baltimore County ve St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nden bir ekip, bir bakteriyofajın toprak bazlı bir virüsün boynuna tutunması ve hayatta kalmak için hayatını kullanması sonucu ortaya çıkan vampir türlerini izole ederek inceledi. Bakterileri enfekte eden bir virüs türü olan bakteriyofaj türü, toprak kaynaklı bir virüsün 'boynuna', yani kapsidin virüsün kuyruğuyla birleştiği yere tutunduğunu ilk kez gözlemleme fırsatına ulaştı.

"BUNA İNANAMIYORUM"

Araştırmanın başyazarı UMBC biyoloğu Tagide deCarvalho, "Bunu gördüğümde 'Buna inanamıyorum' dedim. Hiç kimse bir bakteriyofajın veya başka bir virüsün başka bir virüse bağlandığını görmedi" dedi.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Yapılan incelemelerde bu virüslerin insanların üzerindeki etkisine ilişkin olarak herhangi bir veriye rastlanmadı. Ekipler, bu tür bir vampir virüsünün konakçı virüsün hareketsiz hale gelmesine veya normal işlevinin bozulmasına yol açabileceğini söylüyor. Bu, mahsullere ve hayvanlara bulaşabilecek ölümcül virüsler söz konusu olduğunda iyi bir haber gibi görünse de, toprağın gelişmesi ve sağlıklı olması için gerekli olan iyi virüsler için sorun yaratabilir.

(Mynet)