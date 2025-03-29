Vali Çalgan beraberinde Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz, Muhammed Gürbüz, Yeliz Mercan ve Cengiz Nayman ile birlikte makamda İçişleri Bakanlığı birim müdürleri ile Valilik çalışanlarının bayramını kutladı.

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan bayramın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Çalgan, tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların, Türk Milleti’nin ve İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nı tekrardan kutladığını dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi