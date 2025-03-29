CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bayramların insanlar arasında sevgi ve saygıyı daha da anlamlı kıldığını açıklayan Solmaz, “Bayramlar insanların birbirine kenetlendiği en önemli ve özel günlerdir. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygının perçinlendiği bu güzel bayram günlerinde, dargınlıkların sona ermesi, herkesin kardeşçe kucaklaşması ulusumuzu daha da güçlü yapacaktır. Bayram mutluluk demektir. En önemlisi de birlik ve beraberliğimizin güçlenerek yaşatılmasıdır” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ekibindeki bazı arkadaşlarının, demokrasiyi, insan haklarını savunan gazetecilerin, aydınların haksız-hukuksuz bir şekilde cezaevine atıldığını hatırlatan Solmaz, emek ve demokrasi savunucularının bayramı ailelerinden, çocuklarından uzak geçireceğini bildirdi.

Bu durumun Türkiye’nin aydınlık geleceğini kararttığını savunan Solmaz, hak-hukuk ve adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

“ADALET OLMAZSA HİÇ BİR BAYRAMI

AĞIZ TADIYLA KUTLAYAMAYIZ”

Mesajında ‘adalet’ vurgusu yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “Türkiye’de asıl bayram, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu zaman, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacaktır. Asıl bayramlar, milletimiz iktidara geldiği zaman kutlanacaktır. Bizler, yurttaşlarımızın bu özlemlerinin son bulduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerimizin işsizlik, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize adalet, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ