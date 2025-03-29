İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.

TBB Meclisi, Birlik Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ankara Valiliği'nin çağrısı doğrultusunda Birlik Başkanvekili seçimi için bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekilliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarıştı.

Zeydan Karalar, Birlik Başkanvekilliğine kendisi ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in aday olarak teklif edildiğini duyurdu. Konuşmaların ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda TBB Başkanvekilliği'ne 463 oy alarak Zeydan Karalar seçildi. AKP'li Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.

Editör: HABER MERKEZİ