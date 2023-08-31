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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği 2023 Yılı Ağustos Ayı Encümen ve Meclis Toplantıları Çorum’da yapıldı.

OKA ve YHKB Toplantısı için ilimize gelen Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu toplantılar öncesi kısa süre önce göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı tarafından kapıda karşılanarak makamda ağırlandı.

Vali Zülkif Dağlı ve konuk Valiler Valilik Şeref Defteri’ni imzalarken ve Valilik içinde hatıra fotoğrafı çekindi