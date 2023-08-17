Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Çorum Valiliği’ne atanan Zülkif Dağlı, görevine başladı. Dağlı, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kaymakamlar, kamı kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı. Karşılama töreninin ardından açıklama yapan Vali Dağlı, Çorum’a vali olarak hizmet edecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadığını belirterek, “Çorum, coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir. Bizler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, koordineli bir şekilde Çorumumuzun, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için mesai mefhumu gözetmeden bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Yapacağımız tüm iş ve işlemlerimizi siz değerli Çorumluların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, hukuka uygun şekilde gerçekleştirmek ana gayelerimizdendir.” diye konuştu

Vali Dağlı, tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkan Çorum’un, özellikle tarımsal sulama ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi kritik konularda atılacak adımlarla, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonomik yapısının daha da güçleneceğini kaydetti.

“SAVUNMA SANAYİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Çorum’u “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda geliştirerek hedeflerine ulaştırmaya çalışacaklarını aktaran Vali Dağlı, “Ülkemize, küresel güç olma yolunda büyük katkı sağlayan savunma sanayimiz, alanında yerlilik ve millileşmede önemli mesafe kat etmiştir. Gelecek 5 yıllık dönemde Savunma Sanayi ürünlerimizde %100 yerlilik oranına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Çorum ilimizdeki özellikle makine sanayi altyapısı dikkate alındığında, savunma sanayi yatırımlarından ilimize kazandırmak için atılımlar gerçekleştireceğiz. Organize sanayi bölgesi çalışmalarımızda özellikle savunma sanayine çok ağırlık vereceğiz. Gelişen sanayimizde istihdam edilmek üzere nitelikli eleman istihdamında sıkıntı yaşanmaması adına şehrimizde sosyal donatıları, eğitim olanaklarını daha da iyileştirerek, Çorum’umuzu “göç veren değil, göç alan bir kent” misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme hedefleyeceğiz.” dedi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ”

Çorum’un turizm şehri olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “7 bin yıllık tarihi, doğal güzelliklerle kaplı coğrafyası, çok kültürlü yapısı, “Dünya Kültür Mirası Listesinde” yer alan “Hattuşa Ören Yeri” eseriyle bir turizm şehri olan Çorum’umuzu; tarih, doğa ve yayla turizmi gibi destinasyonlarla ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkararak daha geniş kitlelere tanıtma azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli vazifemizdir. Gençlerimizi, ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır hale getirmek için maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Siz sevgili gençlerin, sizlere her türlü destek noktasında bizlere güvenmenizi özellikle istirham ediyorum. Değerli basın mensuplarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, milletin müşterek sesidir” ifadesiyle toplumu aydınlatma noktasında üstlendiğiniz misyonun yanı sıra vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini bizlere yansıtarak aramızda kurduğunuz köprü oldukça önem taşımaktadır. Çorum’da görev yapacağımız süre zarfında sizlerle hep iletişim halinde olmaya çalışacağım. Çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dilerim. İl Özel İdaremiz vasıtasıyla Çorum’da tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. İlçe ve köylerimizin tüm ihtiyaçlarını, kamu kurum ve kuruluşları arasında bütünlük ve uygunluk içinde organize ederek vatandaşlarımıza en yakın yerlerde, en hızlı ve en uygun yöntemlerle gidermeyi sağlayacağız.”

“KAPIMIZ VATANDAŞLARIMIZA HER DAİM AÇIK OLACAK”

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum’un farklı kültür ve inançlardan birçok insanın birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşama çabası içinde olduğu bir kent olduğunu ifade eden Vali Dağlı, şunları kaydetti: “Bizler de görevimiz boyunca bu birlik ve beraberliğin teminatı olacağız. Kapımız her daim sizlere açık olacak. Her zaman vatandaşlarımızın arasında, özellikle Aziz Şehitlerimizin emaneti ailelerimiz, gazilerimiz, devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızla 24 saat esasına göre bir arada olmaya özen göstereceğiz.

Bu çalışmalarımız sırasında, siz değerli hemşerilerim başta olmak üzere saygıdeğer milletvekillerimiz, tüm siyasi partilerimiz, il, ilçe, belde belediye başkanlarımız, üniversitemiz, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımız, muhtarlarımız, oda ve meslek kuruluşlarımız, toplumun diğer bütün kesimleri ve kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevi üstlenen saygıdeğer basın mensuplarımızla Çorum’umuza daha fazla katkıda bulunabilmenin çabası içerisinde olacağız. Bu duygularla, Çorum Valiliği görevini devraldığımız değerli meslektaşım Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye hizmetleri için teşekkür ediyor, kendilerine yeni görev yerinde başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Siz değerli Çorumlu hemşerilerime en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Görev sürem boyunca, siz değerli Çorumlularla birlikte, şehrimizi daha iyiye, daha güzele taşımak için çalışacağım. Bu kutlu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Vali Zülküf Dağlı, konuşmasının ardından makamında Şeref Defteri’ni imzaladı.