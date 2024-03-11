Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın kızı İrem Nur Orhan, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu’nun oğlu Furkan Karaömeroğlu ile hayatını birleştirdi.

Her ikisi de hakim olan genç çiftin düğünü, Ankara Gazi Orduevi’nde yapıldı.

İrem Nur – Furkan Karaömeroğlu çiftinin nikâh şahitleri arasında eski bakanlar, kuvvet komutanları ve valiler yer alırken, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı da, mutlu bir yuvanın kurulmasına şahitlik etti.

ÇORUM HABER, Gülşen-Tamer Orhan ve Filiz-Erol Karaömeroğlu çiftlerini kutlar, İrem Nur ile Furkan’a ömür boyu mutluluklar diler.