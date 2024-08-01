Beraberinde İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte Ortaköy Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Dağlı, yapılan çalışmalar hakkında İsbir’den bilgi alarak 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Kaymakam Sağır ve Başkan İsbir, ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Ortaköy’de Belediye katkısı ile Şapinuva Kadeş Derneği tarafından hazırlanan, ilçenin tarihi ve turizm alanlarının yer aldığı turizm rehberi ziyaret sonrasında Vali Zülkif Dağlı’ya takdim edildi.

Ortaköy ilçesinin tanıtımı açısından güzel bir çalışma olduğunu belirten Vali Dağlı, bu tür çalışmaların Çorum’un ve ilçelerinin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ