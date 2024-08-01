Marangozlar Odası, enflasyonla mücadele kapsamında oda üyelerine yarar sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çorum’un önde gelen akaryakıt firmalarından Nef Petrol ile protokol imzalayan Marangozlar Odası, üyelerine anlaşma sağlanan petrol istasyonundan indirimli akaryakıt alma imkanı sundu.

Gerçekleştirilen protokole ilişkin açıklama yapan Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, “Üyelerimizin sık kullandığı ürün ve hizmetlerde indirim alabilmek için esnafımızın menfaatine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaptığımız indirim anlaşmaları ile içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda daha çok desteğe ihtiyacı olan üyelerimizi memnun edecek indirimi buradan tüm üyelerimizle paylaşıyoruz” dedi.

İndirimlerden yararlanmak isteyen üyelerin Nef Petrol’den üye kartları ile indirimli alışveriş yapabileceklerini vurgulayan Yücel Şahin, oda üyelerine bu imkanı sağlayan Nef Petrol yetkililerine teşekkür etti.

Oda Başkanı Şahin ayrıca, üye kartlarını almayan oda üyelerinin üye kartlarını Oda Genel Sekreterliği’nden temin edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ