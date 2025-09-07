Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, hayvancılık sektörünü sarsan şap krizinin ağır bilançosuna dikkat çekerek, yönetimsel zaafların Türkiye’ye milyarlarca dolara mal olduğunu söyledi.

Krizin yalnızca tarımsal üretimi değil, ülke yönetiminin riskleri öngörme ve yönetme kapasitesini de sorgulanır hale getirdiğini belirten Müstet, “Riskler zamanında öngörülmez ve yönetilmezse, küçük bir sorun bile büyük bir ekonomik ve sosyal felakete dönüşebilir” diyerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müstet, Türkiye’nin şap krizinde risklerin yeterince öngörülmemesi, alınan önlemlerin yetersiz kalması ve güçlü eylem planlarının devreye sokulamaması sorunlarıyla karşı karşıla kaldığını belirterek, “Sonuç olarak yönetimsel zayıflık krizi derinleştirdi ve milyarlarca dolarlık zararın önüne geçilemedi” ifadelerini kullandı.

İran’da görülen SAT-1 virüsünün aylar önce raporlandığını hatırlatan Müstet, Türkiye’de ilk vakanın 2 Mayıs’ta tespit edildiğini, 8 Mayıs’ta ise 1,5 milyon doz aşının sahaya sürüldüğünü söyledi.

Yetkililerin 13 milyon doz aşının uygulandığını açıklamasına rağmen, fiiliyatta birçok hayvanın aşılanmadığını söyleyen Müstet, “Eğer ülkenin %60’ı risk altındaysa en az 10 milyon hayvanın acil aşılanması gerekirdi. O halde sorular açık: Gerçekte kaç hayvana aşı yapıldı? 13 milyon doz uygulandıysa, sorun neden bu kadar büyüdü?” dedi.

Devletin kriz anında üreticisini korumakla yükümlü olduğunu vurgulayan Müstet, “5000 yıllık devlet geleneğimiz, bilgi, teknoloji ve tecrübemiz olmasına rağmen vizyoner bir duruş gösterilemedi. İki yıl önce SAT-2 salgınında başarılı bir sınav verilmişti. Antrenmanlı olmamıza rağmen bugün aynı başarı tekrarlanamadı” diye konuştu.

Müstet, 5 milyar dolarlık zararın hesabının hâlâ verilmediğini söyleyerek, “Bu tablo değişim ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi