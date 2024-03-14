14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşunun ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart tarihinin her yıl Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Vali Dağlı bu nedenle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, onurlu ve kutsal bu görevi emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışan doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Vali Zülkif Dağlı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“En zor zamanlarımızda sevdiklerimizi, canımızı emanet ettiğimiz, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zorluğa rağmen görevini fedakârca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımız bizlere zor günlerimizde uzanan kıymetli ellerdir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın “ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü ilke edinmiş, gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve fedakârlıkları her türlü övgünün üzerindedir”

Editör: HABER MERKEZİ