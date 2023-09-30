Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli ve manevi değerleri yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü vazifesi gören yaşlıların toplumu zenginleştiren ve kültür aktarımı sağlayan en önemli değerlerimizden olduğunu hatırlatan Vali Zülkif Dağlı mesajında: “Medeniyetimiz, kültürümüz ve tarihimiz yaşlılara saygı üzerine kurulmuştur. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Değerli büyüklerimizin bilgeliklerine, öngörülerine, tecrübelerine, sağduyularına ve geniş ufuklarına her zaman ihtiyacımız vardır” görüşlerine yer verdi.

“Sevgi, saygı ve hürmetlerimizle, yaşamları boyunca çalışan, üreten, topluma ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunan yaşlılarımızın, sorunlarına çözüm getirmek ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” şeklinde konuşan Vali Dağlı mesajının devamında; “Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden değerli büyüklerimize sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü gönülden kutluyorum” dedi.