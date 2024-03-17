Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi onurla yar ettiğimiz bugünün Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılını büyük bir gururla kutladığımızı belirten Vali Zülkif Dağlı: “Aziz Milletimiz, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu zaferle sonuçlanarak “Çanakkale Geçilmez” diye yazılan bu destan ile Kurtuluş Savaşı için gerekli mücadeleci ruhu da güçlendirmiştir” görüşüne yer verdi.

18 Mart tarihinin bizlere büyük sorumluluklar yüklediğini, kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale ruhunu, heyecanını, azmini ve kararlılığını bugün de kalbimizin derinliklerinde hissetmemiz gerektiğini hatırlatan Vali Dağlı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bizler, Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklâlimizden, istikbâlimizden ve hürriyetimizden hiçbir şekilde taviz vermemeliyiz. Bugün geldiğimiz noktada, bilimin önderliğinde sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına; azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışarak atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak için daha çok çalışmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklâli uğrunda kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum”

Editör: HABER MERKEZİ