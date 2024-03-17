Dünya tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’ncu yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve gazileri minnetle andığını ifade eden Milletvekili Tahtasız, Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Büyük zaferin 109.’ncu yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımızı belirten Tahtasız şunları söyledi: “

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir azim ve kararlılıkla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi; tüm imkansızlıklara rağmen, birlik, kardeşlik ve dayanışma ile elde edilen eşsiz bir başarıdır. Çanakkale Zaferi; milli mücadele ruhunun mayasıdır.

Çanakkale Zaferi; Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, bir ulusun, bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının, aziz milletimizin sahip olduğu ve özünde var olan kahramanlık duygularının bir ifadesidir. Çanakkale Zaferi; vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Çanakkale Zaferi; dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plân kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Çanakkale Zaferi, şandır, şereftir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109’ncu yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu vatanı, bayrağı ve istiklâli bizlere kutsal bir emanet olarak bırakan, geçmişten bugüne gerek istiklâlimiz gerekse bölünmez bütünlüğümüzü müdafaa uğruna kendini feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

(Haber Merkezi)



Editör: HABER MERKEZİ