14-31 Temmuz tarihleri arasında 500 bin ton mısırı sıfır gümrükle Türkiye’ye sokan ve mısır üreticisini mağdur eden Bakan Yumaklı’nın yine 31 Temmuz’da 225 bin ton arpayı ithal etme kararı aldığını ifade eden Rumi Bekiroğlu, “Tarım Bakanı çiftçiye destek olacağına köstek olmaktadır” dedi.

Rumi Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bugün bir dizi ziyaret ve açılış için Çorum’a geldiğini öğrendim. Çorum’da tarım sektöründeki çiftçi kardeşlerimizin sesi olarak Çorum’dan Sayın Bakanı istifaya davet ediyorum.

14-31 Temmuz tarihleri arasında 500 bin ton mısırı sıfır gümrükle Türkiye’ye sokan ve mısır üreticisini mağdur eden Sayın Bakan, yine 31 Temmuz’da 225 bin ton arpayı ithal etme kararı almıştır. Bunun yanında buğday ithalatı içinde çalışma yapan Sayın Tarım Bakanı, çiftçiyi umursamayarak destek olacağına sıfır gümrük uygulamasıyla köstek olmaktadır.

İzlenilen yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkenin en az kazanan meslek grubu olarak nitelendirdiğimiz çiftçilerimizin zor şartlarda hayatlarını idame etme çabaları içerisinde olması nedeniyle Çorum’dan Gelecek Partisi adına Sayın Bakanı istifaya davet ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi