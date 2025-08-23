Osmancık Kaymakamlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde “Osmancık Şerbeti” ilçenin marka ürünü olarak tescil edilmiştir.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Osmancık Şerbeti’nin ilimiz ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunularak yeni marka tescilli ürünle ilgili şu bilgilere yer verildi.

“Osmanlı saray mutfağında padişahların sofralarından eksik edilmeyen, Osmanlı Şerbeti, Reyhan Şerbeti olarak da bilinen Osmancık Şerbeti hem susuzluğu gidermesi hem de enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih edilir. İçeriğinde bulunan baharatlar ve meyveler, vücudu canlandırır ve sindirimi kolaylaştırır. Mor Reyhan, tarçın, limon kabuğu, kuşburnu, karanfil, hibiskus ve meyveler kullanılarak hazırlanır.”

Muhabir: Haber Merkezi