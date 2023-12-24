Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçtan sonra, orta hakem Halil Umut Meler’in yumruklu saldırıya uğraması nedeniyle, toplantıya daimi üyelerin yanı sıra İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit de davet edildi.

Çorum ve ilçelerinde yapılacak spor müsabakalarında alınacak emniyet tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, şiddet olaylarını önleyebilmek için neler yapılabileceği ile ilgili görüş ve öneriler de masaya yatırıldı. Vali Dağlı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın Çorum’da bir grup alındığında veya önem ve zorluk derecesi yüksek bir maç oynandığında iki tribünlü bir saha eksiklerinin olduğunu belirtmesi üzerine, Nazmi Avluca Futbol Sahası’na bir tribün daha yapılması ile ilgili talimat verdi. Dağlı, özellikle ilçeler başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında güvenlik önlemlerinin daha da artırılması yönünde ilgili kurumlardan gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.