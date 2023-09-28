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İçişleri Bakanlığı’nın ataması sonucu geçtiğimiz ay içerisinde Çorum’a gelerek göreve başlayan Vali Dağlı ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.



Vali Dağlı bu kapsamda önceki gün Kargı’ya gitti. Vali Dağlı’yı burada Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, İlçe Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Yunus Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, siyasi parti temsilcileri, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

İlk olarak Kaymakam Taha Soydaş’ı makamında ziyaret eden Vali Dağlı, Kaymakam Soydaş’dan çalışmalar hakkında brifing aldı.



Vali Dağlı, daha sonra ise Belediye Başkanı Zeki Şen’i ziyaret ederek Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kurum amirleri ile toplantı düzenleyerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet daha sonra 2001 yılında şehit olan Mehmetçiğimiz Hasan Akçil’in Kargı Yeşilköy'de yaşayan ailesini ziyaret ederek, şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için dua etti.