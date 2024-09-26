37. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Görüşmeye, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yılın Ahisi seçilen Ahmet Ayçam ve oda başkanları katıldı. Başkan Recep Gür, Vali Zülkif Dağlı’ya esnafın selamını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temenni ederek, sağlık, sıhhat ve esenlikler diledi.

Editör: Haber Merkezi