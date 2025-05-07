Belediye, Hıdırellez’in vazgeçilmezi olan hedik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Hıdırellez nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlara hedik ikram edildi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Saat Kulesi çevresinde gerçekleştirilen hedik dağıtımına katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sürmesi dileğiyle bu yıl da Hıdırellez gününde 5 farklı noktada vatandaşlara hedik dağıttıklarını söyledi.

Başkan Aşgın “Hıdırellez’in geleneksel yemeklerinden birisi de hediktir. Biz de baharın bereketli olması adına hedik geleneğini yaşatıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez gününü tebrik ediyorum.” dedi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK