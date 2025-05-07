OKA, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından açılan ve 200’den fazla başvurunun alındığı "Mekân Temelli Dönüşüm için İnovasyon" (Innovation for Place-Based Transformations) başlıklı hazırlık eylem planı çağrısında, Avrupa düzeyinde seçilen sınırlı sayıdaki kamu kurumu arasında yer aldı.

Ajansın 16 Aralık 2024 tarihinde sunduğu başvuru, 24 Nisan 2025’te Avrupa Komisyonu tarafından resmen kabul edildi. Ajans, TR83 Bölgesi’ni (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) temsilen, "Döngüselliği Başarma" (Achieving Circularity) başlığı altında 11 modülden oluşan kapsamlı bir kapasite geliştirme sürecine katılım sağlayacak. Program, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri ile Ufuk Avrupa Programı’na Asosiye Ülkelerdeki kamu kurumlarının sürdürülebilir dönüşüm kapasitelerini artırmayı hedefliyor. 60 saatlik eğitim süreci boyunca Dönüşüm Politikalarının Tasarımı, Çok Paydaşlı Yönetişim ve Yerel Yenilikçilik gibi kritik alanlarda kurumsal kapasite geliştirilecek; Avrupa’nın farklı bölgelerinden katılımcılarla ortak öğrenme ve deneyim paylaşımı sağlanacak; ajans ve ilgili yerel kurumlar, döngüsel ekonomi uygulamalarında politika önerileri geliştirme fırsatına sahip olacak.

OKA ÇALIŞMALARI VE BÖLGESEL DÖNGÜSEL EKONOMİ POTANSİYELİ ETKİLİ OLDU

Ajansın programa kabul edilmesinde, bölgenin güçlü biyokütle potansiyeli ile OKA’nın sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çok boyutlu çalışmalar belirleyici rol oynadı. TR83 Bölgesi önemli bitkisel üretim ve hayvancılık kapasitesine sahip olup, her yıl yaklaşık 50 bin ton fındık kabuğu, 40 bin ton çeltik kavuzu ve 5 bin 500 ton mezbaha atığı gibi organik yan ürün üretiyor. Hâl, pazar yerleri ve gıda işleme sanayilerinden kaynaklanan diğer organik artıklarla birlikte bu atıkların döngüsel ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi büyük bir kalkınma potansiyeli sunuyor. OKA, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin entegre şekilde ilerletilmesi amacıyla geliştirdiği programlar aracılığıyla işletmelerin teknik kapasitelerini ve yatırım altyapılarını güçlendiriyor. Organize sanayi bölgelerine yönelik çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve atık yönetimi konularında eğitim ve danışmanlıklar sunarken, Çorum’da mezbaha atıklarının yaş mama üretiminde değerlendirilmesine yönelik örnek projeleri de yaygınlaştırıyor. Bu potansiyel ve iyi uygulama örnekleri, Ajansın döngüsel ekonomi perspektifini yerel düzeyde etkin biçimde uygulamaya koyduğunun göstergesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından da değerlendirildi.

MEHLİKA DİCLE: "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YOLCULUĞUNU AVRUPA'DAKİ PAYDAŞ KURUMLARLA BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Ajansımızın döngüsellik, iklim uyumu ve kaynak verimliliği gibi alanlarda sürdürdüğü çok yönlü çalışmalar, Avrupa Komisyonu nezdinde de takdir görmüştür. Bu programla birlikte sadece kapasitemizi geliştirmeyecek, aynı zamanda bölgemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunu Avrupa’daki paydaş kurumlarla birlikte şekillendireceğiz."

Editör: İHA AJANS