Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, talasemi hastalığının önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, toplumun taşıyıcılık konusunda bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Uzeli, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz ülkelerinde yaygın görülen beta talaseminin kalıtsal bir kan hastalığı olduğunu belirterek, “Bu hastalık, taşıyıcıların evlilik öncesi tespiti ve genetik danışmanlık hizmetiyle önlenebilir. Ancak dünyada her yıl yaklaşık 365 bin talasemi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir” dedi.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin taşıyıcı ve 4 bin 500 talasemi hastası bulunduğunu kaydeden Uzeli, hastalığın ağır seyirli olduğunu ve tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü söyledi. Talasemili bir hastanın yıllık tedavi maliyetinin 10 bin doları bulduğuna dikkat çeken Dr. Uzeli, bu nedenle koruyucu önlemlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

“TALASEMİ EVLİLİĞE ENGEL DEĞİL”

Talasemi taşıyıcılığının bir hastalık olmadığını ve bulaşıcı özellik taşımadığını hatırlatan Dr. Uzeli, taşıyıcı bireylerin sağlıklı bir yaşam sürebileceğini söyleyerek, “Taşıyıcılık, ancak bir başka taşıyıcı ile evlilik durumunda risk oluşturur. Bu nedenle evlilik öncesi tarama testleri mutlaka yaptırılmalıdır” dedi.

Akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda talasemi riskinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Uzeli, taşıyıcılığın nesilden nesle aktarılmasının önüne geçebilmek için genetik danışmanlığın önemine değindi.

“TALASEMİ ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Dr. Uzeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Talasemi evliliğe engel değildir. Taşıyıcılık bir hastalık değildir. Bulaşıcı değildir. Ancak sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek için evlilik öncesi mutlaka test yapılmalıdır. Bu konuda toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinden bilgi ve destek alınabilir.”

Editör: Haber Merkezi