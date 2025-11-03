MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Çorum'da salı, çarşamba ve perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olması beklenirken sıcaklıklarda önemli bir düşüş yaşanmayacak.