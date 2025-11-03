TikTok'ta bizimkii2 ismiyle çektiği videolarla zaman zaman yüz binlere zaman zaman milyonlara ulaşan Çorumlu Hayri dayının arıları anlamak için onlar gibi davrandığı videosu viral olmuş, Hayri dayı ana haberlere bile çıkmıştı.

En son dubaya suni teneffüs yaptığı videoyla meşhur olan Nihat Sakıcı, YouTube'de Hayrettin ile Kaos Show'un konuğu oldu. Programın sunucusu Hayrettin, Hayri dayının videolarına çok güldüğünü söyledi.

Öte yandan videoları Facebook'ta Bitmeyen Sevdamız Laçin sayfasında paylaşılan Hayri dayı memleketini de tanıtıyor.