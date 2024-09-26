Çorum’da 37. Ahilik Haftası kutlamaları Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün anıta çelenk sunmasıyla sona erdi.

Çorum’da Yılın Ahisi ise Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na üye oto tamirci esnafından Ahmet Ayçam seçildi. Esnaflık hayatını 58 yıldır sürdüren Ahmet Ayçam, 72 yaşında.

Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Necmettin Uzun, Yılın Ahisi seçilen Ahmet Ayçam’ı kutlayarak, Taksici ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile birlikte Atatürk Anıtı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: Haber Merkezi