Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” ve “Mareşal” unvanının verildiği bu anlamlı günü milletçe “Gaziler Günü” olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz” diyen Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

“Şanlı tarihimiz boyunca, tüm zorluklara karşı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına koruyan aziz milletimiz, vatanımızın bağımsızlığı için şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Vatanını, milletini, hürriyet ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur.

Unutulmamalıdır ki ülkemizin her karış toprağında şehit kanı vardır. Ecdadımız vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için her türlü zorluğa göğüs gererek, canları pahasına mücadele etmişlerdir. Aziz milletimiz binlerce şehit ve bir o kadar da gazi vermiş, tutsaklığı asla kabul etmemiştir.

Bugün bizlere düşen görev maziden ders alarak geleceğimizi belirleyip her geçen gün daha da güçlü olmak için çalışmak ve üzerinde yaşadığımız bu vatanın, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olduğunu unutmamaktır.

Kanımızla, canımızla vatan tuttuğumuz topraklarda, barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “mareşal” ve “gazi” unvanlarının verilişinin 102. yıldönümünde; milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklal ve istikbalimiz için canları pahasına mücadele eden, bizlere bağımsız bir vatan bırakan şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize Rabbim, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin.”