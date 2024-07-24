Mesajında basının demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “İlimizde görev yapan yazılı-görsel basın, yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanları da toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımına, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesine ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Vali Dağlı’nın mesajı şu şekilde:

“24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; toplumun hassasiyetlerine özen göstererek hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumluluğu üstlenerek zaman ve mekân mefhumu gözetmeden, büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

İlimizde görev yapan yazılı-görsel basın, yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanları da toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımına, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesine ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; basından sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basın meslek ilkelerini ve toplum menfaatlerini ön planda tutarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, demokrasimizin işlerlik kazanması hususlarında önemli hizmetler ifa eden tüm basın çalışanlarının Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ