Taş kabartmanın Alacahöyük Hitit Baraj Göletinin yapımına atfen düzenlendiğini belirten Duruhan, “Eril tanrı boğanın dişil olan yere, toprağa basması ile güçten dolayı oluşan göçükte çatlaktan oluşmuş (esasen küçük ölçekli bir deprem kırığı) ve bu kırıklar yoluyla yağış ve dağlardan yüzeye intikal eden su, yapılan baraj ile kuraklığı yenecek büyük bir müjde oluşturmuştur. Öyle ki boğanın çektiği arabada taşıdığı hasat (buğday) çuvalı, adeta bütünleşerek, arabayı doldurmuş ve bir bereket/bolluk gösterimi ile dolup taşmıştır. Boğa yukarıya doğru çıkan iki boynuzu ile de hem sevinç hem de hegemonisini ilan ve beyan etmiştir.

Bu anlatımın Alacahöyük Hitit Baraj Göletinin yapımına atfen düzenlendiğini düşünmekteyim.

Ezcümle iki tekerlekli araba üzerindeki dolu buğday çuvalı, bereket ve bolluğu simgelemektedir. Yassı çukur boğanın basma gücü ile oluşan su göletini, sağdaki içi boş yuvarlak sembolü ise bereketi işleyen ve onu halka ulaştıran değirmen taşını simgelemektedir.

Yorumumuz, çevre ve doğal ve sosyal tarihi süreçlere uygun olarak yapılmıştır” dedi.

PROF. DR. KEMAL DURUHAN BİLİM DÜNYASINDA ETKİLİ BİRİSİ MİDİR?

Prof. Dr. Kemal Duruhan, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında önemli bir akademisyendir. Özellikle eğitim sistemleri, öğretim yöntemleri ve eğitimde kültürel etkileşimler konularında geniş bir araştırma yelpazesine sahiptir. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan makaleleri ve bildirileri, onun bilim dünyasında tanınmış bir figür olmasını sağlamıştır

Ayrıca, Duruhan'ın Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirası üzerine yaptığı çalışmalar da dikkat çekicidir. Örneğin, Nuh'un Gemisi ve Göbeklitepe gibi tarihi konularla ilgili araştırmaları medyada geniş yer bulmuştur. Bu tür çalışmalar, onun yalnızca eğitim bilimleri alanında değil, aynı zamanda tarih ve arkeoloji gibi disiplinlerde de etkili olduğunu göstermektedir. Duruhan'ın akademik yazıları ve projeleri, onu bilimsel topluluk içinde saygın bir konuma getirmiştir.

Editör: SELDA FINDIK