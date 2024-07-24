Çorum Özel Değişim Eğitim Kurumları da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından LGS yerleştirme sonuçların da büyük bir başarı sağladı. YKS’de özellikle Sayısal alanda il geneli derecelere imza atan Özel Değişim Eğitim Kurumları 1 milyon 13 bin 239 öğrencinin katıldığı LGS’nin yerleştirme sonuçlarına göre bir çok öğrencisini önemli liselere yerleştirdi. 
Değişim Eğitim Kurumları sağlanan başarı nedeniyle öğrenciler ve aileleriyle ödül töreni düzenledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladığını hatırlatan Değişim Eğitim Kurumları idarecileri bu kapsamda 1 öğrencinin İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, 1 öğrencinin İstanbul BAYKAR Milli Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 1 öğrencini İstanbul Çapa Fen Lisesi, 1 öğrencinin Ankara ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 öğrencinin Çorum Fen Lisesi, 28 öğrencinin Atatürk Anadolu Lisesi, 12 öğrencinin Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ve 39 öğrencinin ise Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’ne yerleşmeyi başardığını dile getirdi.

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Kurumdan yapılan açıklamada: “Bu mutluluk ve gururu ailelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte ödül töreninde bir araya gelerek taçlandırdık. Tüm öğrenci ve ailelerimize bundan sonraki eğitim öğretim yıllarında başarılar ve mutluluklar dileriz” görüşüne de yer verildi.
Törende başarılı öğrencilere öğretmenleri tarafından plaketleri verildi. Törende son olarak ise Özel Değişim Eğitim Kurumları idarecileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler hep birlikte pasta keserek başarıyı kutladı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK