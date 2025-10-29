Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. Yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenleyecek. Cumhuriyet yürüyüşünün ardından ise halk konseri organize edilecek.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun verdiği bilgiye göre; Cumhuriyet Yürüyüşü bugün saat 18.00’de Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağından başlayacak ve Atatürk Anıtı’na kadar devam edecek.

Yürüyüşün ardından ise Mahsuni Şerif Parkı’nda açık hava konseri ve zeybek gösterisi gerçekleştirilecek.

Solmaz ve Yiğitoğlu, Cumhuriyet yürüyüşüne ve halk konserine tüm vatandaşları davet ederek, “Gelin, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.

